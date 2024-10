Biccy.it - Il direttore di Sorrisi contro Selvaggia Lucarelli che gli risponde per le rime

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Lo sfrae Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle sta facendo molto discutere e non sono solo le trasmissioni Rai ad occuparsene (mi riferisco a La Volta Buona, La Vita in Diretta e Domenica In). Lo ha fatto in prima persona anche Aldo Vitali,di Tv& Canzoni, che via social ha tirato una frecciatina alla giudice della trasmissione di Milly: “La tristezza interiore diche dall’alto di una autorevolezza discutibile spara a zero su tutti. Spiega la vita al mondo, pensa te. Sarebbe divertente se ballasse lei e si facesse giudicare da Sonia Bruganelli. Sì, figurati!“. Un attacco che non è passato inosservato alla diretta interessata che, sempre via social, ha risposto: “Pensate invece che vita allegra deve fare questo tizio che a quasi 70 anni vorrebbe offendere una collega mettendone in discussione l’autorevolezza.