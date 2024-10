Il capo dello Stato ha deposto una corona di fiori e si è fermato in raccoglimento sotto il monumento che ricorda i 184 bambini della scuola elementare "Francesco Crispi" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Milano, 14 ott. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha commemorato a Milano le vittime della strage di Gorla. Il capo dello Stato ha deposto una corona di fiori e si è fermato in raccoglimento sotto il monumento che ricorda i 184 bambini della scuola elementare “Francesco Crispi” morti nel bombardamento del quartiere da parte degli alleati, il 20 ottobre del 1944. Mattarella si è poi fermato a parlare con i familiari delle vittime. Da una finestra di un palazzo, alle spalle del monumento, è stata esposta una grande bandiera della Palestina. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Strage di Gorla a Milano, Mattarella alla commemorazione iO Donna. Iodonna.it - Il capo dello Stato ha deposto una corona di fiori e si è fermato in raccoglimento sotto il monumento che ricorda i 184 bambini della scuola elementare "Francesco Crispi" Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Milano, 14 ott. (askanews) – Il presidenteRepubblica Sergio Mattarella ha commemorato a Milano le vittimestrage di Gorla. Ilhaunadie si èinilchei 184” morti nel bombardamento del quartiere da parte degli alleati, il 20 ottobre del 1944. Mattarella si è poia parlare con i familiari delle vittime. Da una finestra di un palazzo, alle spalle del, è stata esposta una grande bandieraPalestina. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Strage di Gorla a Milano, Mattarella alla commemorazione iO Donna.

