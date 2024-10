I robot aspirapolvere Ecovacs Deebot X2 possono essere usati per spiare gli utenti e lanciare insulti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Con un attacco hacker si può avere il controllo assoluto del robot, compresa la telecamera e l’altoparlante. Diversi i casi negli Stati Uniti che, secondo Ecovacs, si sono verificati grazie ai dati di accesso rubati in altri contesti. Una patch arriverà a novembre. Dday.it - I robot aspirapolvere Ecovacs Deebot X2 possono essere usati per spiare gli utenti e lanciare insulti Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Con un attacco hacker si può avere il controllo assoluto del, compresa la telecamera e l’altoparlante. Diversi i casi negli Stati Uniti che, secondo, si sono verificati grazie ai dati di accesso rubati in altri contesti. Una patch arriverà a novembre.

