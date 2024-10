Ilfattoquotidiano.it - Ho rinunciato a partecipare al G7 Disabilità per l’ennesima mattinata di guasti ai treni

(Di lunedì 14 ottobre 2024) di Claudio Pirola Questa mattina (14/10/2024) a causa di ulteriorisu diverse linee ferroviarie (oltre ad un incidente) ho dovuto rinunciare a partire peral G7 “Inclusione e” organizzato dal ministro di competenza ad Assisi.verso Firenze, Roma, Salerno con oltre 100 minuti di ritardo, come è stato il mio caso (treno AV9519 Frecciarossa delle ore 8.10 da Milano Centrale per Salerno con fermata a Firenze) non mi avrebbero consentito di prendere la coincidenza utile per arrivare in tempo per l’accreditamento all’evento. Prima coincidenza successiva da Firenze verso Assisi solo circa 2 ore dopo, troppo tardi La situazione è, se possibile, cronicamente ancora peggiore coiregionali lombardi (Trenord). Risiedendo ad Abbiategrasso (MI) ho fatto per decenni il pendolare sulla linea Milano-Mortara-Alessandria con disagi inenarrabili.