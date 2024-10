“Ho la malattia del Vampiro. E l’aglio mi può uccidere”. Una donna racconta il suo dramma (Di lunedì 14 ottobre 2024) Quando si parla di vampiri, l’immaginario collettivo vola immediatamente verso Dracula, pipistrelli, e, ovviamente, aglio. Ma per Phoenix Nightingale, 32 anni, madre di due bambini e residente in Minnesota, la realtà è sorprendentemente simile alla finzione. Phoenix, infatti, soffre di una rarissima patologia chiamata porfiria acuta intermittente, meglio conosciuta come la “malattia del Vampiro”, che le impone di vivere una vita a dir poco fuori dal comune. E sì, l’aglio può davvero ucciderla. Oltre 30 anni di mistero e sofferenza Phoenix ha trascorso oltre 30 anni senza una diagnosi, tra crisi neurologiche, attacchi di vomito e ricoveri, fino a quando finalmente è arrivata la risposta: porfiria acuta intermittente. Si tratta di una malattia metabolica che può provocare sintomi debilitanti come emicrania, dolore intenso e vomito per giorni. Thesocialpost.it - “Ho la malattia del Vampiro. E l’aglio mi può uccidere”. Una donna racconta il suo dramma Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Quando si parla di vampiri, l’immaginario collettivo vola immediatamente verso Dracula, pipistrelli, e, ovviamente, aglio. Ma per Phoenix Nightingale, 32 anni, madre di due bambini e residente in Minnesota, la realtà è sorprendentemente simile alla finzione. Phoenix, infatti, soffre di una rarissima patologia chiamata porfiria acuta intermittente, meglio conosciuta come la “del”, che le impone di vivere una vita a dir poco fuori dal comune. E sì,può davvero ucciderla. Oltre 30 anni di mistero e sofferenza Phoenix ha trascorso oltre 30 anni senza una diagnosi, tra crisi neurologiche, attacchi di vomito e ricoveri, fino a quando finalmente è arrivata la risposta: porfiria acuta intermittente. Si tratta di unametabolica che può provocare sintomi debilitanti come emicrania, dolore intenso e vomito per giorni.

