Firenze entrano in casa per rubare borse di lusso Fermati mentre tentano la fuga

(Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024- Dopo aver svaligiato l'appartamento, si sono messi in macchina e stavano imboccando l'autostrada pensando di farla franca. Invece, sono statidalla polizia tre uomini di età compresa tra i 39 e 48 anni (tutti di origine cilena), ritenuti in concorso e a vario titolo i presunti autori di un furto aggravato in appartamento messo a segno la scorsa settimana nel quartiere fiorentino dell’Isolotto. Sulla base dell’ipotesi investigativa, arrivati dal Nord Italia, senza invito dei proprietari, avrebbero visitato l’appartamento in questione e, dopo averlo messo a soqquadro, portato via del denaro contante, gioielli e alcuneda donna di famosi brand della moda. Sulla vicenda ha subito indagato la squadra mobile diche, tra le altre cose, ha passato immediatamente al setaccio ogni frammento di immagine della videosorveglianza cittadina.