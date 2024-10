Ex Milan, George Weah: "Da tifoso della Juventus sono felice per mio figlio Timothy, deve avere pazienza" (Di lunedì 14 ottobre 2024) George Weah si racconta fra passato e presente al Festival dello Sport. Ecco le parole dell`ex attaccante liberiano del Milan riportate dalla Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 14 ottobre 2024)si racconta fra passato e presente al Festival dello Sport. Ecco le parole dell`ex attaccante liberiano delriportate dalla

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juve, Weah: “Timothy era osservato dal Milan, ne avevo parlato con Maldini” - Le parole dell'ex attaccante del Milan George Weah su suo figlio Timothy, giocatore della Juve: "Ne avevo parlato con Maldini" ... (juvenews.eu)

England return to winning ways in Nations League, Austria thrash Norway - England eased to a 3-1 victory away to Finland in the Nations League on Sunday, while Austria put five past Erling Haaland's Norway. (ecr.co.za)

Nearly 90, but opera legend Kabaivanska is still calling tune - Raina Kabaivanska was one of the greatest sopranos of her generation -- arguably the greatest Tosca after Maria Callas. And even at 89, the Bulgarian singer is still a force in opera. (theaustralian.com.au)