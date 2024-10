Cessione in Serie A: addio all’Inter già a gennaio (Di lunedì 14 ottobre 2024) Possibile Cessione in Serie A, può salutare l’Inter già a gennaio. L’indiscrezione di calciomercato e gli aggiornamenti in casa nerazzurra Il calciomercato invernale si avvicina e gli ultimi importanti infortuni in Serie A hanno accelerato il lavoro delle dirigenze. È ad esempio il caso della Juventus che è già alla ricerca di un possibile sostituto di Gleison Bremer. Marotta già al lavoro con la dirigenza dell’Inter in vista del calciomercato invernale: possibile Cessione in Serie A a gennaio (Foto LaPresse) – calciomercato.itAnche il Torino, dopo aver perso Zapata per l’intera stagione, è a caccia di un nuovo attaccante per gennaio. Per i granata si parla già del ‘Cholito’ Simeone, nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Arnautovic. Calciomercato.it - Cessione in Serie A: addio all’Inter già a gennaio Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) PossibileinA, può salutare l’Inter già a. L’indiscrezione di calciomercato e gli aggiornamenti in casa nerazzurra Il calciomercato invernale si avvicina e gli ultimi importanti infortuni inA hanno accelerato il lavoro delle dirigenze. È ad esempio il caso della Juventus che è già alla ricerca di un possibile sostituto di Gleison Bremer. Marotta già al lavoro con la dirigenza dell’Inter in vista del calciomercato invernale: possibileinA a(Foto LaPresse) – calciomercato.itAnche il Torino, dopo aver perso Zapata per l’intera stagione, è a caccia di un nuovo attaccante per. Per i granata si parla già del ‘Cholito’ Simeone, nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Arnautovic.

