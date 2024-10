Lanazione.it - Abbattere le barriere comunicative, corso ad Arezzo per promuovere la conoscenza della lingua dei segni

(Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 –azioni volte all’eliminazione di ostacoli eper favorire l’accesso ai servizi delle persone con sordità. È con questi obiettivi che l’11 ottobre, all’auditorium San Donato di, si è svolto il primo di una serie di incontri previsti per il 2024 e rivolti al personale dell’Asl Toscana sud est per sensibilizzare sulladei(LIS) edeiitaliana tattile (LIST). Un progetto dedicato per rafforzare le competenze del personale che opera in contesti sanitari e sociosanitari e che si svolgerà ancora adil 18 ottobre e a Siena e Grosseto nei mesi di novembre e dicembre.