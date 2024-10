Under 21, Baldanzi: “Dipende tutto da noi, vogliamo vincere” (Di domenica 13 ottobre 2024) L’Italia Under 21 di Carmine Nunziata si prepara alla sfida con l’Irlanda per un posto agli Europei di categoria in programma nel giugno 2025. Agli azzurrini basterà un punto per avere la certezza di essere qualificati senza dover passare dai playoff. A due giorni dalla partita con l’Irlanda Tommaso Baldanzi è stato intervistato alla Domenica Sportiva. “Avremmo potuto festeggiare la qualificazione in anticipo, ma potremo guadagnarcela facendo quello che abbiamo fatto nelle altre uscite. Dipenderà tutto da noi. vogliamo vincere”, un estratto dell’intervista che andrà in onda questa sera su Rai 2. Under 21, Baldanzi: “Dipende tutto da noi, vogliamo vincere” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) L’Italia21 di Carmine Nunziata si prepara alla sfida con l’Irlanda per un posto agli Europei di categoria in programma nel giugno 2025. Agli azzurrini basterà un punto per avere la certezza di essere qualificati senza dover passare dai playoff. A due giorni dalla partita con l’Irlanda Tommasoè stato intervistato alla Domenica Sportiva. “Avremmo potuto festeggiare la qualificazione in anticipo, ma potremo guadagnarcela facendo quello che abbiamo fatto nelle altre uscite.ràda noi.”, un estratto dell’intervista che andrà in onda questa sera su Rai 2.21,: “da noi,” SportFace.

