Stanley Tucci e il tumore alla gola | Un giorno crollai a terra poi la scoperta della malattia ho rischiato di non poter più mangiare

L'attore Stanley Tucci ha rivelato di aver avuto un tumore alla gola, raccontando il percorso che lo ha portato a tornare sul set cinematografico. "Tutto quello che ricordo è che ero così dannatamente infelice e così nauseato che non riuscivo a sollevare la testa dal cuscino. A volte pensavo di aver

