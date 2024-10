Scivola e cade per 5 metri durante un'escursione in Valsorda con la famiglia: madre 51enne in ospedale (Di domenica 13 ottobre 2024) Non erano ancora scoccate le ore 19 di sabato, quando il Soccorso alpino di Verona è stato attivato per una famiglia di escursionisti in difficoltà in Valsorda. La coppia con due minori era uscita fuori sentiero nel bosco e la donna, una 51enne di San Giovanni Lupatoto, era Scivolata cadendo Veronasera.it - Scivola e cade per 5 metri durante un'escursione in Valsorda con la famiglia: madre 51enne in ospedale Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Non erano ancora scoccate le ore 19 di sabato, quando il Soccorso alpino di Verona è stato attivato per unadi escursionisti in difficoltà in. La coppia con due minori era uscita fuori sentiero nel bosco e la donna, unadi San Giovanni Lupatoto, eratando

