Schianto tra un autobus e uno scooter: morto il 20enne Alberto Rossi

(Di domenica 13 ottobre 2024) Un grave incidente stradale ha segnato la serata di sabato a Milano, con la tragica morte di, un giovane di 20 anni residente in zona Città Studi. Il ragazzo è deceduto presso l’ospedale Niguarda, dove era stato trasportato d’urgenza a seguito di uno scontro con undella linea 94. L’incidente è avvenuto intorno alle 20:30 all’incrocio tra via dei Giardini e via Fatebenefratelli, nei pressi della Questura.Leggi anche: Omicidio Chimirri, parla la moglie: “Basta violenza. Francesco era un uomo d’oro” La dinamica dell’incidente Secondo le prime ricostruzioni,era alla guida del suo, procedendo lungo via dei Giardini con il semaforo verde. Dall’altra parte, l’della linea 94, anch’esso con il semaforo verde, stava effettuando una svolta a sinistra in direzione piazza Cavour. Lo scontro è stato inevitabile.