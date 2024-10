Ilgiorno.it - Non si sprecherà più una goccia d’acqua. Maxi cantiere per rifare le vecchie tubature

(Di domenica 13 ottobre 2024) Una dozzina di strade coinvolte e quasi un milione e 300mila euro di lavori per dire basta alle perditein paese, che oggi fanno sprecare fino a 98 metri cubial giorno. Unche da domani interesserà una bella fetta di Sovico a ovest della provinciale Monza-Carate, con interventi che andranno avanti per più di 9 mesi. È quanto si appresta a realizzare BrianzAcque, che in questo modo concluderà il piano per la riduzione delle perdite idriche in paese, cofinanziato dal Pnrr. Si tratterà del terzo e ultimo step dei lavori che già hanno interessato il territorio nell’ultimo anno: si procederà aoltre 2 chilometri di acquedotto, rinnovando tutte leche corrono sotto le strade. Mezzi e operai saranno in azione in via Galvani, via Fermi, via Cervi e via Puecher; in via don Minzoni, via Gramsci e via Volta.