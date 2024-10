Medioriente: Papa, siano rispettate forze pace delle Nazioni Unite (Di domenica 13 ottobre 2024) Milano, 13 ott. (LaPresse) – “Chiedo che siano rispettate le forze di pace delle Nazioni Unite”. Così Papa Francesco, al termine dell’Angelus in piazza San Pietro. Il Santo Padre chiede “un cessate il fuoco immediato su tutti i fronti, per favore fermatevi”, e che “si percorrano le vie della democrazia e del dialogo per ottenere la pace”. “Sono vicino a tutte le popolazioni coinvolte in Palestina, in Israele e in Libano”, aggiunge Bergoglio. Lapresse.it - Medioriente: Papa, siano rispettate forze pace delle Nazioni Unite Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Milano, 13 ott. (LaPresse) – “Chiedo cheledi”. CosìFrancesco, al termine dell’Angelus in piazza San Pietro. Il Santo Padre chiede “un cessate il fuoco immediato su tutti i fronti, per favore fermatevi”, e che “si percorrano le vie della democrazia e del dialogo per ottenere la”. “Sono vicino a tutte le popolazioni coinvolte in Palestina, in Israele e in Libano”, aggiunge Bergoglio.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Papa in Papua Nuova Guinea : “Risorse naturali siano a beneficio di tutti” - “Forse qualcuno, troppo osservante del ‘politicamente corretto’, potrà stupirsi di questa scelta; ma in realtà si sbaglia, perché un popolo che prega ha un futuro, attingendo forza e speranza dall’alto”, ha rimarcato Francesco rivolgendosi anche a “coloro che si professano cristiani, la grande maggioranza del vostro popolo”, e auspicando “vivamente che la fede non si riduca mai all’osservanza di ... (Italiasera.it)

Papa in Papua Nuova Guinea : “Risorse naturali siano a beneficio di tutti” - Bergoglio ha elogiato la decisione di assumere come motto della sua visita la parola “pray”. Il Papa ha richiamato ognuno alle proprie responsabilità: “Questa ricchezza ambientale e culturale rappresenta al tempo stesso una grande responsabilità, perché impegna tutti, i governanti insieme ai cittadini, a favorire ogni iniziativa necessaria a valorizzare le risorse naturali e umane, in modo ... (Italiasera.it)

Papa in Papua Nuova Guinea : “Risorse naturali siano a beneficio di tutti” - Il pontefice ha chiesto lo "stop alle violenze tribali" Il Papa, a Port Moresby in Papua Nuova Guinea, ha pronunciato il primo dei suoi discorsi incontrando le autorità e la società civile: “Questi beni sono destinati da Dio all’intera collettività e, anche se per il loro sfruttamento è necessario coinvolgere più vaste competenze e grandi […]. (Sbircialanotizia.it)