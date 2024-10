Ilrestodelcarlino.it - Lungo il Po con la Nena: "Strategie per il clima"

(Di domenica 13 ottobre 2024) La motonave, che ormai da molti anni naviga sulle acque del Po di Volano per portare i turisti alla scoperta del territorio, è stata scelta come location “simbolica” per l’inizio, lo scorso venerdì, di un importante percorso partecipativo voluto dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, che porterà a realizzare un Contratto di area umida proprio per il Po di Volano. Si tratta di uno strumento che rientra nel progetto GREW - finanziato con 2 milioni e 619mila euro nei mesi scorsi nell’ambito del programma Interreg. Italia-Croazia, che ha come obiettivo la sottoscrizione di otto contratti di area umida “pilota” per l’adattamento ai cambiamentitici di altrettante zone umide costiere transfrontaliere, cinque delle quali saranno in Italia.