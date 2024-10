Ilgiorno.it - Liceale torinese violentata a Milano: arrestato 36enne

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) In treno da Torino aper trascorrere il weekend il weekend con un amico all’ombra della Madonnina. L’appuntamento è in via Novara, ma lì la diciottenne si ritrova da sola: la persona con cui doveva incontrarsi le dice che è impegnata e che non è a casa. Inizia in quel momento una notte da incubo: la studentessa verrà attirata in trappola in uno stabile abbandonato edall’uomo che ci vive,dalla polizia nelle ore successive. La ricostruzione dell’accaduto ci riporta alle 22.50 di venerdì, quando la ragazza scende in Centrale dal treno che ha preso nel capoluogo piemontese. Da lì lasi sposta verso l’estrema periferia ovest, ma all’improvviso l’amico le fa sapere che non può più incontrarla, evidentemente per un impegno imprevisto.