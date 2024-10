FC 25, aggiunti 4 nuovi giocatori delle Promo Total Rush (Di domenica 13 ottobre 2024) La Promo Total Rush (qui il Team 1) si arricchisce con 4 nuovi giocatori più una Sfida Creazione Rosa dedicata al giocatore dell’Arsenal Raheem Sterling. Ecco i 4 giocatori nel dettaglio, c’è anche l’attaccante della Roma Dovbyk! Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon Artem Dovbyk 86, attaccante della Roma (Serie A) Lineth Beerensteyn 86, esterna e Attaccante del Wolfsburg (GPFBL) José Dalot 86, terzino portoghese del Manchester United (Premier League) Daley Bling 84, difensore centrale olandese del Girona (La Liga) Version 1.0.0Ricordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-order della Ultimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 20 settembre Imiglioridififa.com - FC 25, aggiunti 4 nuovi giocatori delle Promo Total Rush Leggi tutta la notizia su Imiglioridififa.com (Di domenica 13 ottobre 2024) La(qui il Team 1) si arricchisce con 4più una Sfida Creazione Rosa dedicata al giocatore dell’Arsenal Raheem Sterling. Ecco i 4nel dettaglio, c’è anche l’attaccante della Roma Dovbyk! Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon Artem Dovbyk 86, attaccante della Roma (Serie A) Lineth Beerensteyn 86, esterna e Attaccante del Wolfsburg (GPFBL) José Dalot 86, terzino portoghese del Manchester United (Premier League) Daley Bling 84, difensore centrale olandese del Girona (La Liga) Version 1.0.0Ricordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-order della Ultimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 20 settembre

