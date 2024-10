Basket, Serie A1 2024/2025: risultati e classifica regular season aggiornata (Di domenica 13 ottobre 2024) I risultati di tutte le partite e la classifica aggiornata della regular season della Serie A1 2024/2025 di Basket. Prende il via una nuova, appassionante stagione del massimo campionato italiano: in vetta si riparte con il duello tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, ma occhio anche alle numerose outsider che puntano a giocarsi le proprie carte per tentare l’assalto al titolo. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Idi tutte le partite e ladelladellaA1di. Prende il via una nuova, appassionante stagione del massimo campionato italiano: in vetta si riparte con il duello tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, ma occhio anche alle numerose outsider che puntano a giocarsi le proprie carte per tentare l’assalto al titolo.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Basket - Serie A 2024/25 : Napoli non pervenuta - Sassari domina e vince facilmente - Tra le mura amiche del Palaserradimigni infatti, il Banco di Sardegna Sassari passeggia sul Napolibasket e trionfa con il netto punteggio di 94-76, al termine di una gara dominata in lungo e in largo. Nei secondi dieci minuti si rifanno sotto sul -5 i partenopei grazie a Copeland: il bombardiere ex Pistoia infila 8 punti in un amen e tiene lì i suoi ma è un fuoco di paglia. (Sportface.it)

LIVE – Sassari-Napoli 94-76 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - Ad affrontarsi sono due squadre che sono ancora alla ricerca della prima vittoria: gli uomini di coach Markovic, infatti, hanno perso contro Scafati e Olimpia Milano, mentre i partenopei sono usciti sconfitti dalle partite contro Pistoia e Trieste. Il live in diretta di Sassari-Napoli, sfida valida per la 3^ giornata della Serie A1 2024/2025 di basket. (Sportface.it)

LIVE – Sassari-Napoli 77-45 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - Sassari ringrazia e vola sul +20, 58-38 22? – Long two di Bendzius: i primi due della ripresa sono di Sassari FINE SECONDO QUARTO 20? – Buzzer beater di Bendzius! 50-38 Sassari al riposo 18? – Taglio di Bendzius che realizza due facili per il 46-32 17? – Inchiodata di Williams, nuovo -12 per gli ospiti: 44-32 16? – Cinque punti in fila di Cappelletti, riprova la fuga Sassari: 40-28 14? – Momento ... (Sportface.it)