Ballando con le stelle scintille Lucarelli-La Rocca | scontro e chiarimento

(Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Hai spinto troppo”. “Mi dispiace sentire un commento del genere”. Botta e risposta tra Selvaggiae Pasquale Lanella puntata dicon leprima della coda di oggi, tra Domenica In e Instagram. La blogger, membro della giuria, ieri ha sollevato dubbi sulle scelte del ballerino per il numero estremamente complesso messo in scena con Nina Zilli. Nel suo giudizio,ha giudicato ‘eccessivo’ l’impegno chiesto alla concorrente. Laha mostrato di non gradire il giudizio. “Pasquale ha un grosso difetto, è abituato a essere il primo della classe e non accetta critiche. Io volevo solo dire che siamo solo alla terza puntata e con uno sforzo del genere si rischia di usurare la ballerina. Le puntate sono 12, magari si può prendere oggi un voto più basso e arrivare in fondo.