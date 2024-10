Thesocialpost.it - Terremoto Campi Flegrei, scossa durante l’esercitazione

(Di sabato 12 ottobre 2024) Pozzuoli – Numerose persone si stanno registrando al punto di raccolta in via Antonino Pio, nel Rione Toiano di Pozzuoli, per partecipare al‘Exe 2024’, simulazione delle prove di evacuazione in caso di eruzione dei. L’evento si svolge a pochi passi dalla sede del Comune. La giornata inizia con unaAlle ore 6.54, unasismica di magnitudo 2.5 è stata registrata nell’area, ma ciò non ha fermato i cittadini, che hanno comunque raggiunto il luogo designato per la simulazione. La partecipazione alsi conferma elevata, con una risposta significativa da parte della popolazione locale. Autorità presenti sul posto Tra i presenti, il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, personale delle forze dell’ordine, della Protezione civile e di diverse associazioni.