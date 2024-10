Lapresse.it - Teramo: bimbo di 4 anni caduto da un balcone a Silvi

(Di sabato 12 ottobre 2024), 12 ott. (LaPresse) – Un bambino di circa 4daldel primo piano di un condominio in via Fratelli bandiera a, in provincia di. Immediatamente soccorso dai familiari e poi dal personale medico del 118, il piccolo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santo spirito di Pescara. La prognosi è riservata. Ilpresenterebbe una grave commozione cerebrale e una frattura. Al momento non si sconosce la dinamica dell’incidente, sul posto i Carabinieri teramani.