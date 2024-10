Serie C NOW nona giornata girone C secondo pareggio esterno del Crotone contro il Monopoli (Di sabato 12 ottobre 2024) Monopoli 1 Crotone 1 Marcatori: 62° Di Pasquale, 65° Angileri Monopoli: (3-5-2): S. Vitale, Viteritti, Bulevardi, Angileri, Cristallo, Valenti (Falzerano), Battocchio (Yabre) , Scipioni, Pace, Varguez (Grandolfo), Bruschi (Yeboah). All. Colombo Crotone: (4-2-3-1): D’Alterio, Guerini (Groppelli), Cargnelutti, Di Pasquale, Giron, Gallo, Schiro’, Spina (Stronati), Silva, Oviszach (Vitale), Gomez (Tumminello). All. Longo Arbitro: Dario Di Francesco di Ostia Lido Ass. Mario Pinna di Oristano – Leonardo Tesi di Padova Quarto giudice a bordo campo: Gabriele Totaro di Lecce Ammoniti: Varguez, Cargnelutti, Silva, Pace, Schiro’, Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale Angoli: 4 a 3 per il Monopoli Recupero: 3 e 4 minuti Mister Emilio Longo: “Meritavamo di rimanere in vantaggio per come abbiamo gestito la partita. Laprimapagina.it - Serie C NOW nona giornata girone C secondo pareggio esterno del Crotone contro il Monopoli Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di sabato 12 ottobre 2024)1 Marcatori: 62° Di Pasquale, 65° Angileri: (3-5-2): S. Vitale, Viteritti, Bulevardi, Angileri, Cristallo, Valenti (Falzerano), Battocchio (Yabre) , Scipioni, Pace, Varguez (Grandolfo), Bruschi (Yeboah). All. Colombo: (4-2-3-1): D’Alterio, Guerini (Groppelli), Cargnelutti, Di Pasquale, Giron, Gallo, Schiro’, Spina (Stronati), Silva, Oviszach (Vitale), Gomez (Tumminello). All. Longo Arbitro: Dario Di Francesco di Ostia Lido Ass. Mario Pinna di Oristano – Leonardo Tesi di Padova Quarto giudice a bordo campo: Gabriele Totaro di Lecce Ammoniti: Varguez, Cargnelutti, Silva, Pace, Schiro’, Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale Angoli: 4 a 3 per ilRecupero: 3 e 4 minuti Mister Emilio Longo: “Meritavamo di rimanere in vantaggio per come abbiamo gestito la partita.

