Sammy Basso: "Se state leggendo questa lettera è perchè non ci sono più" (Di sabato 12 ottobre 2024) Migliaia di persone sono accorse venerdì 12 ottobre a Tezze sul Brenta per i funerali di Sammy Basso. Il biologo

Sammy Basso - una festa d?addio : «Tu - dono speciale». In 3mila per l?ultimo saluto tra fiori - musica - lacrime e risate - TEZZE SUL BRENTA (VICENZA) Se non fosse per la cassa chiara, sovrastata dai fiori di tutti i colori, sembrerebbe il concerto di una rock-star. La musica a palla, l?ovazione con... (Ilgazzettino.it)

In migliaia per l'ultimo saluto a Sammy Basso - le sue parole in una lettera pre morte : "Ho vissuto la mia vita felicemente" - È arrivato il giorno dell'ultimo saluto a Sammy Basso. A Tezze sul Brenta, comune di residenza del 28enne, si stanno radunando migliaia di persone per rendere omaggio al giovane biologo e attivista vicentino affetto da progeria. Non solo amici e conoscenti ma tanti sostenitori, politici... (Vicenzatoday.it)

“La mia vita fantastica” : l’ultima lettera di Sammy Basso è da brividi - Meloni la rilancia sui social - Una lezione, un inno alla vita che la premier Meloni ha voluto rilanciare sui social pubblicandola integralmente. “Brindate alla mia e alla vostra salute, e siate allegri”, ha scritto ancora Basso. . So che soffrirete, cercate di non soffermarvi troppo nel dolore”. Un insegnamento profondo per ciascuno di noi. (Secoloditalia.it)

La lettera. Caro Sammy, ci stai insegnando che la vera cura è amare la vita - Il "testamento spirituale" di Sammy Basso - un testo di straordinaria forza umana e spirituale -, letto al suo funerale, sta scavando nel cuore di molti. Suscitando anche risposte. Come questa ... (avvenire.it)

Il mondo dice addio a Sammy Basso - Sammy Basso , il biologo vicentino scomparso sabato scorso a soli 28 anni, ha lasciato un segno indelebile nella vita di chiunque lo abbia conosciuto. Affetto da progeria , una rara malattia genetica ... (informazione.it)

Sammy Basso, la sua lettera testamento al funerale: “Che dono la vita, ricordatemi facendo festa” - Migliaia di persone per l'ultimo saluto al 28enne affetto da progeria, la sindrome dell'invecchiamento precoce. "Ho vissuto felicemente, senza eccezioni, da semplice uomo, con i momenti di gioia e ... (unita.it)