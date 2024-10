Riforme: Schlein, 'con premierato più poteri a capo governo e Colle più debole, non ci stiamo' (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Si fa fatica a trovare un costituzionalista nelle audizioni fatte in Parlamento, che dica che quella del premierato sia una buona riforma. E' una riforma che accentra il potere nelle mani del capo del governo e indebolisce Parlamento e presidente della Repubblica. Noi non ci stiamo a mettere in discussione i poteri di garanzia e equilibrio del presidente della Repubblica". Così Elly Schlein alla festa del Foglio. Liberoquotidiano.it - Riforme: Schlein, 'con premierato più poteri a capo governo e Colle più debole, non ci stiamo' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Si fa fatica a trovare un costituzionalista nelle audizioni fatte in Parlamento, che dica che quella delsia una buona riforma. E' una riforma che accentra il potere nelle mani deldele indebolisce Parlamento e presidente della Repubblica. Noi non cia mettere in discussione idi garanzia e equilibrio del presidente della Repubblica". Così Ellyalla festa del Foglio.

