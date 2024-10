Reggello: 61enne trovato morto in fondo a una scarpata. Era scomparso da casa (Di sabato 12 ottobre 2024) Un uomo di 61 anni, affetto da Alzheimer, allontanatosi da casa è stato ritrovato morto stamattina, 12 ottobre 2024, in fondo di una scarpata, nella zona di Reggello L'articolo Reggello: 61enne trovato morto in fondo a una scarpata. Era scomparso da casa proviene da Firenze Post. .com - Reggello: 61enne trovato morto in fondo a una scarpata. Era scomparso da casa Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024) Un uomo di 61 anni, affetto da Alzheimer, allontanatosi daè stato ristamattina, 12 ottobre 2024, indi una, nella zona diL'articoloina una. Eradaproviene da Firenze Post.

