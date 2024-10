Anteprima24.it - Raid in un’abitazione a Paduli: è caccia ad un’Audi scura

(Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoFurto indiquesta sera in via Convento. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto non meno di tre individui si sono introdotti in un appartamento nella quale non c’erano i proprietari. Dopo averla messa a soqquadro, i ladri si sono appropriati di alcuni oggetti ora in corso di quantificazione. A quanto sembra i ladri si sarebbero allontanati con una vettura di colore scuro verso il capoluogo. Una vettura sospetta e’ stata segnalata infatti all’altezza di Ponte Valentino sulla statale 90bis. Il furto è stato poi denunciato ai Carabinieri. L'articoloin: èadproviene da Anteprima24.it.