Prove di evacuazione ai Campi Flegrei ma la scossa di terremoto è vera!

«C'è stata una grandissima risposta da parte della cittadinanza dei sette Comuni dell' area rossa . Il messaggio evidentemente è passato». Fabio Ciciliano, capo dipartimento della Protezione civile , è soddisfatto dalla partecipazione alle Prove di evacuazione che, stamane, hanno concluso nei Campi Flegrei quattro giorni di esercitazione collegata a un'ipotetica emergenza vulcanica , tale

A Bacoli una tra le più importanti prove di evacuazione di beni culturali mai compiute in Italia - Nell'ambito delle esercitazioni per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, presso il Castello Aragonese di Baia è stata effettuata nella giornata di venerdì una prova molto importante. "Bacoli è stata scelta per. . . A parlarne è stato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione con un post sui social. (Napolitoday.it)

Campi Flegrei - alle prove di evacuazione anche anziani e famiglie con bimbi - Tra chi ha deciso di partecipare diverse persone anziane e anche famiglie con bambini. Chi è salito a bordo è stato nuovamente registrato ed è stato munito di un braccialetto messo al polso dal personale di Protezione civile. Tempo di lettura: 2 minutiI cittadini che hanno partecipato, su base volontaria, all’esercitazione ‘Exe Flegrei 2024’ per simulare l’evacuazione per il rischio vulcanico ... (Anteprima24.it)

Campi Flegrei - oggi prove di evacuazione e la terra torna a tremare - 5. Questa mattina, ultima giornata delle prove di evacuazione in caso di eruzione dei Campi Flegrei, è stata registrata una scossa di magnitudo 2. Sono già molte le persone che si stanno registrando al punto di raccolta in via Antonino Pio, al Rione Toiano di Pozzuoli, a pochi passi dalla sede del Comune, per partecipare all’esercitazione […]. (2anews.it)