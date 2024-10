Omicidio Rozzano, “fermato e interrogato un 18enne” per l’omicidio di Manuel Mastrapasqua (Di sabato 12 ottobre 2024) Un 18enne italiano originario di Rozzano è stato fermato per un controllo dal Polfer ad Alessandria e avrebbe confessato confessato l’Omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne trovato agonizzante vicino a una fermata del tram la notte tra giovedì e venerdì. Il ragazzo, come riporta Il Corriere della Sera, avrebbe ucciso il magazziniere durante un tentativo di rapina, colpendo la vittima con una coltellata al torace. È sotto interrogatorio da parte dei militari dell’Arma che conducono le indagini. I carabinieri, coordinati dalle pm Bruna Albertini e Letizia Mocciaro, dopo i primi accertamenti avevano puntato le indagini proprio su una rapina finita male. La vittima, incensurata e totalmente sconosciuta alle forze dell’ordine, stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro al Carrefour di via Farini all’angolo con viale Stelvio. Ilfattoquotidiano.it - Omicidio Rozzano, “fermato e interrogato un 18enne” per l’omicidio di Manuel Mastrapasqua Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Unitaliano originario diè statoper un controllo dal Polfer ad Alessandria e avrebbe confessato confessato l’di, il 31enne trovato agonizzante vicino a una fermata del tram la notte tra giovedì e venerdì. Il ragazzo, come riporta Il Corriere della Sera, avrebbe ucciso il magazziniere durante un tentativo di rapina, colpendo la vittima con una coltellata al torace. È sottorio da parte dei militari dell’Arma che conducono le indagini. I carabinieri, coordinati dalle pm Bruna Albertini e Letizia Mocciaro, dopo i primi accertamenti avevano puntato le indagini proprio su una rapina finita male. La vittima, incensurata e totalmente sconosciuta alle forze dell’ordine, stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro al Carrefour di via Farini all’angolo con viale Stelvio.

