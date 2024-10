Nuovo ospedale di Pesaro, si parte: «Pronto in 5 anni, la più grande opera di sempre» (Di sabato 12 ottobre 2024) Pesaro Ora si parte davvero. Archiviato il ricorso al Tar della ditta arrivata seconda in graduatoria e incassato il via libera della giustizia amministrativa, la Regione ha firmato ieri il contratto Corriereadriatico.it - Nuovo ospedale di Pesaro, si parte: «Pronto in 5 anni, la più grande opera di sempre» Leggi tutta la notizia su Corriereadriatico.it (Di sabato 12 ottobre 2024)Ora sidavvero. Archiviato il ricorso al Tar della ditta arrivata seconda in graduatoria e incassato il via libera della giustizia amministrativa, la Regione ha firmato ieri il contratto

Un caso di Dengue a Pesaro - si parte con la disinfestazione : l’elenco delle vie - I ricoveri, effettuati in via precauzionale, sono in calo rispetto a ieri, quando erano 6. Normalmente la malattia dà luogo a febbre nell’arco di 5-6 giorni dalla puntura di zanzara, con temperature anche elevate. Pesaro, 4 ottobre 2024 – La Dengue approda a Pesaro, nella notte si procederà con la disinfestazione in viale Napoli e strade limitrofe. (Ilrestodelcarlino.it)

Il Grifo non riparte : il passo è lento A Pesaro arriva solo un punticino - Il Perugia si prende un punticino a Pesaro e fanno appena tre in cinque gare. Nella ripresa la Vis prova a spingere di più, all’8’ è Angella a salvare la sua porta da un’uscita avventata di Gemello. Davanti c’è Palsson. Ma al 24’ la squadra di Stellone non sfrutta un errore di Gemello che non trattiene un cross alto, Nicastro a porta vuota spara alto. (Sport.quotidiano.net)

Per la Vis Pesaro una partenza da record - Vogliamo chiamarla organizzazione? Oppure mentalità? O ancora intensità, aggressività, qualità? Tutto insieme. Occupazione dell’area di rigore, altro indicatore non trascurabile. Si alza l’asticella, la Vis è pronta ad azzannare di nuovo. La Vis di Stellone è sempre corta e aggressiva, coordinata, non butta un pallone. (Ilrestodelcarlino.it)