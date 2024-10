Meteo: in Lombardia tempo stabile, da lunedì possibile pioviggine e foschia (Di sabato 12 ottobre 2024) Milano, 12 ott. (Adnkronos) - Un flusso in quota da ovest-nordovest, a tratti disturbato dal passaggio di impulsi perturbati a nord delle Alpi, porta sulla Lombardia tempo stabile con nuvolosità variabile, ma non particolarmente marcata. Lo riporta il bollettino Meteo di Arpa regionale. A partire da lunedì, l'espansione di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo favorirà l'afflusso di aria più umida da sud, con possibile pioviggine e foschia in pianura nelle ore fredde. possibile un lieve peggioramento nella seconda parte della settimana. Liberoquotidiano.it - Meteo: in Lombardia tempo stabile, da lunedì possibile pioviggine e foschia Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Milano, 12 ott. (Adnkronos) - Un flusso in quota da ovest-nordovest, a tratti disturbato dal passaggio di impulsi perturbati a nord delle Alpi, porta sullacon nuvolosità variabile, ma non particolarmente marcata. Lo riporta il bollettinodi Arpa regionale. A partire da, l'espansione di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo favorirà l'afflusso di aria più umida da sud, conin pianura nelle ore fredde.un lieve peggioramento nella seconda parte della settimana.

