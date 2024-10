Lanazione.it - L’economia resta a rischio infiltrazioni mafiose

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Il procuratore capo Raffaele Cantone lo ha ricordato ancora una volta. È soprattuto con il riciclaggio e il reinvestimento di capitali illeciti che si manifesta l’interesse della criminalità organizzata nel territorio umbro. Le indagini effettuate in passato e quelle in corso, coordinate dalla Procura distrettuale antimafia, "dimostrano la presenza, sia nella provincia di Perugia che in quella di Terni, di soggetti collegati in particolar modo alle ‘ndrine calabresi o ai gruppi camorristici campani che operano in alcuni settori economici (edilizia, turismo e commercio) sia presumibilmente utilizzando denaro e risorse di provenienza illecite, sia anche facendo ricorso, come extrema ratio, alla forza di intimidazione dei gruppi mafiosi di riferimento".