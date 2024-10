Lavori per le nuove barriere sull'Olimpica, restringimenti sulla carreggiata (Di sabato 12 ottobre 2024) A seguito dell'avanzamento dei Lavori che Anas sta eseguendo in via del Foro Italico per l'installazione di barriere spartitraffico, a partire dalla serata di oggi, 11 ottobre, e fino a cessate esigenze, sarà istituita una disciplina di traffico provvisoria che prevede una modifica e Romatoday.it - Lavori per le nuove barriere sull'Olimpica, restringimenti sulla carreggiata Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) A seguito dell'avanzamento deiche Anas sta eseguendo in via del Foro Italico per l'installazione dispartitraffico, a partire dalla serata di oggi, 11 ottobre, e fino a cessate esigenze, sarà istituita una disciplina di traffico provvisoria che prevede una modifica e

