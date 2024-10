Ilary Blasi Torna su Netflix: La Somma Esorbitante! (Di sabato 12 ottobre 2024) Ilary Blasi Torna a sorpresa su Netflix, e il budget è sorprendente. Cosa ci riserverà il sequel? Ecco di cosa si tratta! Ilary Blasi è pronta a Tornare sotto i riflettori, questa volta con il sequel di “Unica”, il documentario che ha fatto scalpore su Netflix. Dopo il grande successo del primo capitolo, dedicato ai tradimenti e alle bugie che hanno segnato la sua separazione dall’ex capitano della Roma, Francesco Totti, il gigante dello streaming ha deciso di scommettere ancora sulla sua storia. La fine del matrimonio tra Blasi e Totti ha catturato l’attenzione non solo degli italiani, ma anche del pubblico internazionale, e ora Netflix è pronto a offrire una seconda parte con un investimento davvero incredibile. Gossipnews.tv - Ilary Blasi Torna su Netflix: La Somma Esorbitante! Leggi tutta la notizia su Gossipnews.tv (Di sabato 12 ottobre 2024)a sorpresa su, e il budget è sorprendente. Cosa ci riserverà il sequel? Ecco di cosa si tratta!è pronta are sotto i riflettori, questa volta con il sequel di “Unica”, il documentario che ha fatto scalpore su. Dopo il grande successo del primo capitolo, dedicato ai tradimenti e alle bugie che hanno segnato la sua separazione dall’ex capitano della Roma, Francesco Totti, il gigante dello streaming ha deciso di scommettere ancora sulla sua storia. La fine del matrimonio trae Totti ha catturato l’attenzione non solo degli italiani, ma anche del pubblico internazionale, e oraè pronto a offrire una seconda parte con un investimento davvero incredibile.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ilary Blasi torna con Unica 2 : il costo del nuovo documentario e la possibile trama - Fedez parla dell’affidamento dei figli e della decisione presa da Chiara Ferragni su Paloma Il rapper non ci sta al trattamento ricevuto dopo la fine del matrimonio con la modella e influencer cremonese: le nuove dichiarazioni Questo documentario promette di far conoscere Ilary Blasi in ... (Anticipazionitv.it)

Ilary Blasi torna su Netflix con la seconda parte di Unica : il costo? Oltre due milioni e mezzo di euro - Limitando di fatto i suoi impegni sulla rete ammiraglia del Biscione al periodo estivo, il suo nome era circolato anche per la conduzione de “La Talpa” poi finita a Diletta Leotta. L’anno prossimo rifarà Battiti Live, se ci sono altri programmi adatti a lei li valuteremo. it dopo aver controllato i costi dichiarati al Ministero della Cultura, costerà a Netflix 2. (Ilfattoquotidiano.it)

Ilary Blasi torna su Netflix con Unica (e non solo) : l’ingaggio da 2 - 7 mln di euro - Di cosa parlerà Unica 2? C’è come sempre grande riserbo, ma è molto probabile che si torni a sviscerare i retroscena del divorzio di Ilary Blasi e Francesco Totti, uno dei più discussi e chiacchierati degli ultimi anni. È il famoso documentario in cui è emerso il ruolo di Cristiano Iovino nella rottura e il fatidico caffè che Ilary e la sua amica hairstylist avevano accettato di prendere. (Dilei.it)