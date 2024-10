Grande Fratello, Ilaria Clemente racconta come le è stata comunicata la sua gravidanza nella Casa. E a proposito del compagno… (Di sabato 12 ottobre 2024) Ilaria Clemente, ex concorrente dell’attuale edizione di Grande Fratello, nonostante la sua breve permanenza ha già fatto la storia del programma. La trentenne romana, infatti, ha scoperto proprio all’interno della Casa di essere in dolce attesa. In una delle ultime puntate, dopo essersi assentata all’improvviso, ci ha fatto ritorno per comunicare la lieta notizia ai suoi ex coinquilini. In un recente box domande sul suo profilo Instagram, aveva anche avuto modo di chiarire se avrebbe accettato di proseguire il suo percorso come concorrente, qualora gli autori della trasmissione glielo avessero concesso. Tornata alla sua quotidianità, Ila ha anche avuto modo di condividere tutte le sue emozioni in un’intervista a cuore aperto (di cui vi avevamo parlato QUI), spiegando la dinamica della piacevole – ma inaspettata – scoperta. Isaechia.it - Grande Fratello, Ilaria Clemente racconta come le è stata comunicata la sua gravidanza nella Casa. E a proposito del compagno… Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di sabato 12 ottobre 2024), ex concorrente dell’attuale edizione di, nonostante la sua breve permanenza ha già fatto la storia del programma. La trentenne romana, infatti, ha scoperto proprio all’interno delladi essere in dolce attesa. In una delle ultime puntate, dopo essersi assentata all’improvviso, ci ha fatto ritorno per comunicare la lieta notizia ai suoi ex coinquilini. In un recente box domande sul suo profilo Instagram, aveva anche avuto modo di chiarire se avrebbe accettato di proseguire il suo percorsoconcorrente, qualora gli autori della trasmissione glielo avessero concesso. Tornata alla sua quotidianità, Ila ha anche avuto modo di condividere tutte le sue emozioni in un’intervista a cuore aperto (di cui vi avevamo parlato QUI), spiegando la dinamica della piacevole – ma inaspettata – scoperta.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello - Ilaria Clemente sarebbe rimasta nella Casa nonostante la gravidanza? Ecco cosa ha rivelato l'ex gieffina - Ilaria Clemente ha lasciato la Casa del GF perché ha scoperto di essere in dolce attesa. Ecco cosa ha rivelato la gieffina sulla decisione di abbandonare il reality. (Comingsoon.it)

Grande Fratello - Ilaria Clemente svela se avrebbe accettato di rimanere nella Casa nonostante la gravidanza - Dopo un po’, parlando con una delle ragazze, mi fa: “Tu devi fare il provino per forza!”. L’ex gieffina Ilaria Clemente, dopo aver abbandonato il Grande Fratello in seguito alla scoperta, proprio nella Casa, di essere in attesa del suo primo figlio, ha fatto ritorno alla sua quotidianità. La gravidanza è un momento particolare anche per il papà, quindi è giusto trascorrere questi mesi anche ... (Isaechia.it)

Grande Fratello - la gravidanza di Ilaria Clemente : come lo ha detto a Daniele e il nome che avrebbe scelto per il figlio - Si tratta appunto di Ilaria Clemente che ha dovuto di conseguenza abbandonare la casa del reality show di Canale 5. A dirle dell’esito del test di gravidanza sono stata una dottoressa e una psicologa, dopo essere stata chiamata in confessionale. “Ovviamente non era in programma un bambino in questo momento, è stato quasi un miracolo. (361magazine.com)

Grande Fratello - Ilaria Clemente svela come ha scoperto di essere incinta - La trentenne romana, Ilaria Clemente, intervistata dal magazine Chi, ha parlato della sua gravidanza scoperta durante la sua avventura al Grande Fratello. (Comingsoon.it)