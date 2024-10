Ilprimatonazionale.it - Goffredo Coppola, il papirologo in camicia nera

(Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott – Esiste – e lo sappiamo bene, nostro malgrado – tutto un filone, facente parte della polverosa fazione semicolta propria dell’antifascismo, che vorrebbe raccontarci il fiorente periodo italiano compreso tra le due guerre mondiali come il lasso di tempo dell’azzeramento del dibattito politico e culturale. Ora, sarebbe sufficiente nominare qualche gigante (più o meno) parte integrante del fascismo, su tutti Gentile ed Evola – pensatori diversissimi tra loro. Oppure considerare D’Annunzio e Marinetti (famose le loro bordate incrociate: “poetino, ciarlatano, effeminato” il primo per il secondo, viceversa un “cretino fosforescente”). Ancora, tra gli altri: Malaparte, Pirandello, Ungaretti, Margherita Sarfatti. E poi gli intellettuali dimenticati. Come, filologo eche seguirà Mussolini fino al tragico epilogo di Dongo.