Isaechia.it - Cristiano Malgioglio ai ferri corti con Simona Ventura: ecco perché

Leggi tutta la notizia su Isaechia.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Ospite al tavolo di Fabio Fazio nel suo Che Tempo che fa,si è lasciato andare a un inaspettato battibcon. Motivo del contendersi, il mancato invito al matrimonio della conduttrice. Durante una chiacchierata in cui erano presenti Diego Abatantuono e Ubaldo Pantani,a un certo punto ha preso la parola attaccando la showgirl: Io non sono stato invitato. Non me lo aspettavo dato che è una mia grande amica. A quel punto la, stupita ha esclamato: “Ti ho invitato, Cri!“, ma il giudice di Amici e di Tale e Quale Show ormai innervosito ha chiosato E chi l’ha mandato scusa, che io non ho ricevuto niente? La risposta diha creato discussioni sui social piuttosto che un mettere a tacere le polemiche: Non è che l’ho mandato io personalmente.