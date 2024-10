Bimba di 10 anni abusata da un altro ospite di un centro d’accoglienza: la piccola è rimasta incinta (Di sabato 12 ottobre 2024) Una bambina di 10 anni è rimasta incinta dopo essere stata abusata da un ospite di una comunità di accoglienza nel Bresciano. La vittima è rimasta incinta. Fanpage.it - Bimba di 10 anni abusata da un altro ospite di un centro d’accoglienza: la piccola è rimasta incinta Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Una bambina di 10dopo essere statada undi una comunità di accoglienza nel Bresciano. La vittima è

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Una maestra precaria di 64 anni per i sette bambini delle isole Tremiti : riapre la scuola rimasta senza insegnanti. “Per festeggiare mi hanno invitato a cena” - La scuola per l’infanzia dell’arcipelago pugliese rischiava di restare chiusa per assenza di insegnanti disposti ad affrontare quotidianamente il viaggio: due maestre avevano rifiutato l’incarico. Poi è arrivata Michela Liuzzi: “Non potevo non accettare, sarei stata cancellata... (Bari.repubblica.it)

Picchiata dalle bulle per vendetta - la mamma : «Mia figlia di 14 anni rimasta sanguinante in classe - nessuno della scuola mi ha chiamato» - NOVENTA (PADOVA) - Prima il pestaggio a scuola: tre ragazze contro una, che hanno deciso di risolvere con la violenza un litigio legato a una sigaretta fumata di nascosto in bagno. Poi altri ceffoni... (Ilgazzettino.it)

Accerchiata e picchiata dalle bulle per vendetta - la mamma : «Mia figlia di 14 anni rimasta sanguinante in classe - nessuno della scuola mi ha chiamato» - NOVENTA (PADOVA) - Prima il pestaggio a scuola: tre ragazze contro una, che hanno deciso di risolvere con la violenza un litigio legato a una sigaretta fumata di nascosto in bagno. Poi altri ceffoni... (Ilgazzettino.it)

125 anni fa l’inizio della battaglia di Fiume : il Vate e quell’impresa mancata rimasta nella storia - Quando i ribelli si opposero al trattato di Rapallo, il governo italiano sgombrò la città con la forza durante il Natale 1920, per permettere la creazione dello Stato libero di Fiume. Prima di partire, D’Annunzio informò uno dei principali sostenitori della ribellione adriatica: Benito Mussolini, direttore del giornale Il Popolo d’Italia e fondatore dei Fasci italiani di combattimento. (Secoloditalia.it)