Antonio Manzini è in testa alla classifica dei libri più venduti della settimana (Di sabato 12 ottobre 2024) La classifica dei libri più venduti della settimana vede in testa Antonio Manzini. Accanto a lui, Emmanuel Todd e il premio Nobel alla Letteratura Han Kang Antonio Manzini, dal tredicesimo all'undicesimo posto Antonio Manziini, fonte wikipedia.orgIn tredicesima posizione "Buonvino e il circo insanguinato" di Walter Veltroni. Ritorna il commissario Buonvino in una nuova complicata indagine che lo porterà stavolta nel mondo del circo dove dovrà indagare sulla morte di una trapezista. Al dodicesimo posto "Game of chaos. Redenzione" di Hazel Riley. Al centro delle trama del terzo capitolo di "Game of gods" le 7 sfide degli dei che Ares Lively dovrà superare, tra traumi del passatoe miacce che riaffiorano, per sopravvivere con la sua famiglia. In undicesima posizione "Vivere bene. L'attività fisica: cosa, come, quanto, quando e perché" di Silvio Garattin.

Le pillole di Polly : recensione di “Tutti i particolari in cronaca” di Antonio Manzini - Stavolta, lo scrittore accantona le vicende del vicequestore romano e mette in scena due personaggi diversi. Lo sa bene Carlo Cappai, un impiegato sulla sessantina addetto all’archivio del tribunale penale che si porta dentro un macigno che nemmeno lui sa come riesce a sopportare. Fin dove è lecito spingersi per riparare un’ingiustizia? Federica Focà . (Romadailynews.it)

Le pillole di Polly : recensione di “Rien ne va plus” di Antonio Manzini - Ma la vita, si sa, spesso si diverte a non dare tregua a chi è in difficoltà. Sì, perché Rocco Schiavone, quando entra nella vita dei lettori, lo fa per non uscirne più. Questo caso, per Schiavone, sta per diventare l’ultimo dei problemi. In primis, Gabriele, il ragazzino con una madre evanescente che adora Schiavone perché è l’unico che si prende cura di lui. (Romadailynews.it)