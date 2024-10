Zaia: “Spiace che nel mio conto non si vedano i mutui…” (Di venerdì 11 ottobre 2024) PADOVA – “A me Spiace che nel conto corrente non si vedano i mutui, almeno avevano un quadro generale delle attività e delle passività. Al di là delle batture, è un paese che ci sorprende sempre, ma in negativo”. E’ il commento del presidente del Veneto Luca Zaia, oggi a Padova, a proposito dell’indagine barese sui conti correnti spiati, che lo vede coinvolto come vittima. Sottolineando di aver saputo dell’indagine dai giornali, per Zaia “pensare che ci sia una persona, da quel che ho capito, che fa seimila accessi vuol dire che i sistemi di controllo permettono di farli, in generale. Penso che sarebbe utile per noi correntisti essere loggati in maniera tale che in ogni momento nel quale qualcuno entra nella tua posizione vieni avvisato, con il nome e cognome di chi entra, magari anche con le motivazioni. Lopinionista.it - Zaia: “Spiace che nel mio conto non si vedano i mutui…” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) PADOVA – “A meche nelcorrente non sii mutui, almeno avevano un quadro generale delle attività e delle passività. Al di là delle batture, è un paese che ci sorprende sempre, ma in negativo”. E’ il commento del presidente del Veneto Luca, oggi a Padova, a proposito dell’indagine barese sui conti correnti spiati, che lo vede coinvolto come vittima. Sottolineando di aver saputo dell’indagine dai giornali, per“pensare che ci sia una persona, da quel che ho capito, che fa seimila accessi vuol dire che i sistemi di controllo permettono di farli, in generale. Penso che sarebbe utile per noi correntisti essere loggati in maniera tale che in ogni momento nel quale qualcuno entra nella tua posizione vieni avvisato, con il nome e cognome di chi entra, magari anche con le motivazioni.

