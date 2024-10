Vigili del fuoco di Salerno impegnati a Capua per il recupero del corpo di un 50enne (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del fuoco di Salerno sono stati impegnati per il recupero di un corpo di un cinquantenne casertano, di cui si erano perse le tracce, presso il fiume Volturno a Capua (CE). I caschi rossi sono intervenuti con un’ UCL (Unità Comando Locale) di Salerno, Nucleo Elicotteri di Pontecagnano e personale Sapr (droni) oltre al personale di Caserta. Le operazioni sono iniziate alle 14:30 e le squadre sono ancora sul posto per le procedure di rito. L'articolo Vigili del fuoco di Salerno impegnati a Capua per il recupero del corpo di un 50enne proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Vigili del fuoco di Salerno impegnati a Capua per il recupero del corpo di un 50enne Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIdeldisono statiper ildi undi un cinquantenne casertano, di cui si erano perse le tracce, presso il fiume Volturno a(CE). I caschi rossi sono intervenuti con un’ UCL (Unità Comando Locale) di, Nucleo Elicotteri di Pontecagnano e personale Sapr (droni) oltre al personale di Caserta. Le operazioni sono iniziate alle 14:30 e le squadre sono ancora sul posto per le procedure di rito. L'articolodeldiper ildeldi unproviene da Anteprima24.it.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Si perde nel bosco mentre cerca funghi - salvato dai vigili del fuoco - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e dell’elicottero per individuare e soccorrere un 92enne che si è perso nel bosco tra Dudda e Lucolena, nel comune di Greve in Chianti. I pompieri del comando di Firenze... (Firenzetoday.it)

Frana di Arienzo - sindaco premia Comandante vigili fuoco Caserta - it.    “Siamo profondamente grati ai vigili del fuoco per il loro prezioso contributo; hanno compiuto un gesto di eroismo che ha commosso l’intera comunità di Arienzo”, ha affermato con emozione il sindaco Guida durante la cerimonia di consegna della targa al comandante Massimi.    In quell’occasione, i vigili del fuoco sono riusciti a salvare due vite, tra cui una persona disabile, rimaste ... (Anteprima24.it)

L'Inps di Palermo e quel beneficio negato ai vigili del fuoco - la replica : "Criticità superata" - . 234 del 2021 art. Non capisco perché l'Inps di Palermo non rispetti la legge n. Nonostante la Direzione generale Inps. 1 comma 98. Riguarda il personale in quiescenza del corpo nazionale dei vigili del fuoco, un beneficio concesso per legge. . Ma L'Inps della direzione di Palermo non vuole applicarlo. (Palermotoday.it)