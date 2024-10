VAR a chiamata, la FIGC ha chiesto all’IFAB la sperimentazione nei campionati giovanili e in Serie C (Di venerdì 11 ottobre 2024) La FIGC ha inviato una lettera all’IFAB, l’organo che supervisiona le regole del calcio, per richiedere ufficialmente la sperimentazione del 'VAR a chiamata' nei campionati giovanili e in Serie. Fanpage.it - VAR a chiamata, la FIGC ha chiesto all’IFAB la sperimentazione nei campionati giovanili e in Serie C Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Laha inviato una lettera all’IFAB, l’organo che supervisiona le regole del calcio, per richiedere ufficialmente ladel 'VAR a' neie in

