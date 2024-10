Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 11-10-2024 ore 14:10

(Di venerdì 11 ottobre 2024)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è durato 35 minuti l’incontro in Vaticano tra Papa Francesco il presidente ucraino volodymyr zelens’kyj dopo il colloquio privato nella sala della biblioteca e la presentazione della delegazione Ucraina si è svolto anche il tradizionale scambio di doni Il papà ha donato ha zielinski una fusione bassorilievo in bronzo di un fiore che nasce con la scritta la caccia un fiore fragile il presidente ucraino invece Donato al pontefice un dipinto ad olio raffigurante massacro di buccia la storia di Marika Papa Francesco Donata Zanetti anche il messaggio per la giornata mondiale della pace di quest’anno e volumi dei documenti papali libro della START your B del 27 marzo 2020 cura della neve e volume perseguitati per la verità Y cattolici ucraini dietro la cortina di ferro una volta ...