Ue, le emissioni di gas serra cresciute del 26% (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nel 2022, le emissioni di gas serra dei trasporti Ue erano circa il 26% più alte rispetto al 1990. Uno dei motivi principali di questo aumento è la crescente domanda, Ue, le emissioni di gas serra cresciute del 26% il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Ue, le emissioni di gas serra cresciute del 26% Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nel 2022, ledi gasdei trasporti Ue erano circa il 26% più alte rispetto al 1990. Uno dei motivi principali di questo aumento è la crescente domanda, Ue, ledi gasdel 26% il manifesto.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gruppo Davines - emissioni di gas serra a -55% al 2030 rispetto al 2022 - Il gruppo Davines, attivo nel settore della cosmetica professionale, certificato B Corp dal 2016, ha presentato alla Climate Week di New York il programma per la sostenibilità ambientale al 2030 'Davines Group Towards Planet Regeneration', che include l'obiettivo di ridurre del 55% le emissioni... (Parmatoday.it)