Storia di una famiglia perbene 2: quante puntate, durata e quando finisce

(Di venerdì 11 ottobre 2024)di una2:sono previste perdi una2? La seconda stagione della serie va in onda su Canale 5 in prima visione e in prima serata dalle ore 21.30 dall’11 ottobre 2024. In tutto sono previste quattro, in onda ogni venerdì. Ecco la programmazione completa (potrebbe subire variazioni): Prima puntata: 11 ottobre 2024 Seconda puntata: 18 ottobre 2024 Terza puntata: 25 ottobre 2024 Quarta puntata: 1 novembre 2024Quanto dura () ogni puntata didi una2? L’appuntamento è alle 21.30, ogni venerdì, in prima visione su Canale 5. Il programma dura fino a mezzanotte circa. Laè quindi di circa due ore e mezza, pubblicità inclusa.