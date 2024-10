Quotidiano.net - Stellantis, rivoluzione nel management. Oggi audizione di Tavares in Parlamento

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ottobre 2024 –del ceo di, Carlos, alle commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato, dopo i bassi livelli di produzione in Italia. La società conferma intanto che "è in corso il processo formale per identificare il successore" del ceo a conclusione del suo mandato a inizio 2026. Doug Ostermann nominato nuovo chief financial officer di, con Santo Ficili amministratore delegato di Maserati e Alfa Romeo. CarlosAmministratore delegato didurante le celebrazioni per i 125 anni della Fiat presso la pista 500 sul tetto del lingotto, Torino, 11 luglio 2024 ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO Mercato dell’auto, tutti i numeri della crisi La giornata in diretta