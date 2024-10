Spari su basi Unifil in Libano, Israele avverte l’Onu: “Spostatevi a nord” (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Israele è concentrato sulla lotta contro Hezbollah e chiede alle forze dell'Unifil nel sud del Libano di spostarsi a nord. Questa la raccomandazione arrivata poche ore dopo che il quartier generale della missione Onu e due basi italiane sono state raggiunte da colpi di armi da fuoco da parte dell'Idf, le forze di L'articolo Spari su basi Unifil in Libano, Israele avverte l’Onu: “Spostatevi a nord” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) –è concentrato sulla lotta contro Hezbollah e chiede alle forze dell'nel sud deldi spostarsi a. Questa la raccomandazione arrivata poche ore dopo che il quartier generale della missione Onu e dueitaliane sono state raggiunte da colpi di armi da fuoco da parte dell'Idf, le forze di L'articolosuin: “” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Spari su basi Unifil in Libano - Israele avverte l'Onu : "Spostatevi a nord"

I peacekeeper "restano nella loro posizione" per la gran parte mentre i rischi per loro sono in fase di valutazione, prosegue citando limitazioni nella capacità dell'Unifil di agire a causa delle operazioni che l'Idf sta conducendo. E' la nota dell'ambasciata israeliana che ricordando che "dall'8 ottobre Hezbollah ha lanciato migliaia di missili contro Israele e decine di migliaia di cittadini

Cosa fanno i militari italiani nelle basi Unifil in Libano - Sono i compiti della missione Unifil, la forza di interposizione in Libano delle Nazioni Unite (United nations interim force in Lebanon) cui l'Italia partecipa con circa 1. La missione è nata con la Risoluzione 425 adottata nel marzo 1978 dal Consiglio di sicurezza dell'Onu, a seguito dell'invasione del Libano da parte di Israele. (Agi.it)