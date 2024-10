"Segnali stradali coperti dai rami in via Emilio Greco, rischio incidenti e liti tra i conducenti" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Segnali stradali coperti dai rami in via Emilio Greco. Pericolosa questa situazione che non permette una segnaletica visibile. L'ostruzione della segnaletica confonde il senso di marcia da seguire nel momento in cui non si conosce la strada, tanto da poter diventare un vero e proprio pericolo Palermotoday.it - "Segnali stradali coperti dai rami in via Emilio Greco, rischio incidenti e liti tra i conducenti" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)daiin via. Pericolosa questa situazione che non permette una segnaletica visibile. L'ostruzione della segnaletica confonde il senso di marcia da seguire nel momento in cui non si conosce la strada, tanto da poter diventare un vero e proprio pericolo

