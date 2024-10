Sansepolcro e l’omaggio a Piero: volume sul Trittico di Val d’Afra (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nel giorno dell’anniversario della morte di Piero della Francesca, il Comune di Sansepolcro e la direzione del museo civico, in collaborazione con la Fondazione Piero della Francesca, organizzano un evento. Domani alle 17.30, nella sede del museo, si terrà la presentazione del volume "Matteo di Giovanni e Piero della Francesca. Studi sulla ricomposizione del Trittico di Val d’Afra", a cura della storica dell’arte Cecilia Frosinini (nella foto), che offrirà una panoramica dettagliata sulle ricerche condotte. Il volume esplora i dettagli della recente ricomposizione del "Trittico di Val d’Afra", un’opera del patrimonio culturale toscano grande orgoglio cittadini, tant’è che la pala centrale dell’opera è il Battesimo di Cristo, oggi conservato alla National Gallery di Londra. Lanazione.it - Sansepolcro e l’omaggio a Piero: volume sul Trittico di Val d’Afra Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nel giorno dell’anniversario della morte didella Francesca, il Comune die la direzione del museo civico, in collaborazione con la Fondazionedella Francesca, organizzano un evento. Domani alle 17.30, nella sede del museo, si terrà la presentazione del"Matteo di Giovanni edella Francesca. Studi sulla ricomposizione deldi Val", a cura della storica dell’arte Cecilia Frosinini (nella foto), che offrirà una panoramica dettagliata sulle ricerche condotte. Ilesplora i dettagli della recente ricomposizione del "di Val", un’opera del patrimonio culturale toscano grande orgoglio cittadini, tant’è che la pala centrale dell’opera è il Battesimo di Cristo, oggi conservato alla National Gallery di Londra.

