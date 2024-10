Ritrovata l’auto rubata a Politano, era in un parcheggio a Casoria (Di venerdì 11 ottobre 2024) NAPOLI – La polizia ha ritrovato l’auto rubata all’attaccante del Napoli, Matteo Politano. Il veicolo è stato localizzato in un parcheggio a Casoria da una pattuglia del commissariato di Poggioreale, dopo che era stato sottratto al calciatore davanti a un ristorante. Le forze dell’ordine hanno intensificato le ricerche nelle ultime ore, portando rapidamente al recupero della vettura. L'articolo Ritrovata l’auto rubata a Politano, era in un parcheggio a Casoria proviene da PRIMACAMPANIA - NEWS24ORE. Primacampania.it - Ritrovata l’auto rubata a Politano, era in un parcheggio a Casoria Leggi tutta la notizia su Primacampania.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) NAPOLI – La polizia ha ritrovatoall’attaccante del Napoli, Matteo. Il veicolo è stato localizzato in unda una pattuglia del commissariato di Poggioreale, dopo che era stato sottratto al calciatore davanti a un ristorante. Le forze dell’ordine hanno intensificato le ricerche nelle ultime ore, portando rapidamente al recupero della vettura. L'articolo, era in unproviene da PRIMACAMPANIA - NEWS24ORE.

